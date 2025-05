L' ossessione anti-israeliana è un pregiudizio persecutorio

L'ossessione antiisraeliana rappresenta un pregiudizio persecutorio che si manifesta in forme distorte di critica. L'ex sindaco di Londra, Ken Livingstone, ha sollevato un dibattito esplosivo sull'uso strumentale dell'accusa di antisemitismo per silenziare le voci dissenzienti, dichiarando che tali accuse mirano a ostacolare la critica alle politiche israeliane.

Quando l’ex sindaco di Londra, il laburista Ken Livingstone, fu accusato di antisemitismo per aver detto a un giornalista ebreo che si comportava “come un criminale di guerra tedesco”, si difese così: “L’accusa di antisemitismo è usata contro chiunque critichi le politiche del governo israeliano”. Un sociologo, David Hirsh, la battezzò Livingstone Formulation: se ti dicono che sei antisemita, ribatti che l’antisemitismo è un pretesto vittimistico per tacitare le critiche a Israele. Avrete notato che quasi tutte le discussioni sul tema si sfracellano tra le simplegadi di questi due riflessi condizionati. Come uscirne? Propongo di adottare, per l’igiene del dibattito, il criterio indicato da Joshua Muravchik nella prefazione all’edizione paperback di Making David into Goliath (Encounter Books, 2015): “Quando l’animosità verso gli ebrei è proclamata in tandem con l’ostilità verso Israele – come accade spesso nel mondo arabo o tra i neonazisti – non c’è nessun problema a identificare l’antisemitismo. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'ossessione anti-israeliana è un pregiudizio persecutorio

