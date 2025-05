Lorenzo Tano eliminato dall' Isola la madre Rozsa | Solo perché è il figlio di Rocco Siffredi doveva tagliare il cordone

Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, è stato eliminato alla seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2025, suscitando il malcontento della madre Rozsa. La sua breve avventura in Honduras ha riacceso il dibattito sul peso dei legami famigliari nel mondo dello spettacolo. Rozsa ha espresso il suo dolore, affermando che l'eliminazione è stata influenzata dal celebre cognome del figlio.

Lorenzo Tano è stato il primo eliminato dell'Isola dei Famosi 2025, la sua permanenza in Honduras è stata brevissima e la madre Rozsa si è sfogata: "Solo perché sei il figlio di Rocco Siffredi vieni eliminato, doveva tagliare il cordone"

