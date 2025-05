Lorenzo Musetti sfida Alexander Zverev ai quarti del Masters 1000 a Roma

Lorenzo Musetti è pronto a scendere in campo per affrontare Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. L'incontro, in programma mercoledì 14 maggio, segna una tappa cruciale per il giovane tennista italiano, che mira a confermare il suo talento contro l’esperto avversario tedesco. Attesa e emozioni sono alle stelle!

Lorenzo Musetti si prepara a tornare in campo agli Internazionali d'Italia, dove si appresta a sfidare il tedesco Alexander Zverev in un incontro dei quarti di finale del prestigioso Masters 1000 di Roma. Il match, in programma mercoledì 14 maggio, rappresenta un'importante tappa per il giovane tennista toscano, che ha saputo regalare spettacolo ai tifosi.

ATP Roma LIVE: Musetti sfida Zverev per un posto in semifinale

Da ubitennis.com: Tennis - ATP | La diretta scritta del quarto di finale che vede Lorenzo Musetti affrontare il numero 2 del mondo Alexander Zverev ...

Musetti da applausi: batte Zverev e vola in semifinale agli Internazionali d’Italia

Come scrive tg.la7.it: Lorenzo Musetti conquista un posto nella semifinale degli Internazionali d’Italia superando nei quarti il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 7-6, 6-4. Il tennista toscano affronterà ora lo ...

Lorenzo Musetti stende Alexander Zverev e ora sfiderà Carlos Alcaraz

Da msn.com: Contro il numero 2 del mondo, campione in carica a Roma, Musetti ha giocato con coraggio e qualità. Ha tenuto testa alla potenza di Zverev, si è acceso nei momenti giusti e ha gestito i passaggi ...

