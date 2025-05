Lorenzo Musetti punta in alto a Roma | Sarebbe da stupidi non avere l’ambizione di vincere il torneo

Lorenzo Musetti alza l'asticella a Roma, puntando dritto alla vittoria del prestigioso torneo. Con la sua prestazione straordinaria sulla terra battuta, l’azzurro ha già raggiunto i quarti in tutti e tre i Masters 1000 stagionali, un traguardo senza precedenti per un italiano. Ieri ha trionfato agli ottavi, dimostrando di essere pronto per affrontare nuove sfide.

Lorenzo Musetti si sta dimostrando uno dei migliori giocatori al mondo sulla terra battuta, avendo raggiunto quest’anno almeno i quarti di finale in tutti e tre i Masters 1000 sul rosso (è il primo italiano a riuscirci nella stessa stagione). L’azzurro ha sconfitto ieri agli ottavi degli Internazionali d’Italia 2025 l’ostico russo Daniil Medvedev per 7-5 6-4 al termine di una partita interrotta per tre ore causa pioggia proprio sul match point. “ Battere un avversario come Daniil richiedeva tanta pazienza a livello tattico. Oggi ne ho avuta e devo dire che, specialmente nella situazione che si è creata, abbastanza bizzarra, della sospensione sul match point e di dover tornare in campo dopo quasi tre ore per giocare un punto, sono stato bravo, secondo me. Bravo a gestire quell’attesa. Come ho già detto in campo, mi ero immaginato tante volte come poteva andare il punto, avevo già deciso da subito cosa avrei provato a fare. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti punta in alto a Roma: “Sarebbe da stupidi non avere l’ambizione di vincere il torneo”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lorenzo Musetti punta in alto a Roma: “Sarebbe da stupidi non avere l’ambizione di vincere il torneo”

Scrive oasport.it: Lorenzo Musetti si sta dimostrando uno dei migliori giocatori al mondo sulla terra battuta, avendo raggiunto quest'anno almeno i quarti di finale in tutti ...

Lorenzo Musetti avanza agli ottavi degli Internazionali d'Italia, sfida Medvedev

Secondo informazione.it: E’ decisamente un altro Lorenzo Musetti. Solido, oltre che tanto talentuoso. L’ingresso in top 10 dice tutto. Il carrarino torna agli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia: ha superato ieri se ...

Furlan punta su Lorenzo Musetti a Roma: le sue parole sul toscano e Jannik Sinner

tennisworlditalia.com scrive: Io punterei su Musetti che, io l'ho sempre detto, può puntare alla top 5. Ne ha i mezzi. Certo, non sarà semplice ma Lorenzo ha una qualità che in pochi hanno. Roma ha le caratteristiche che ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lorenzo Musetti in finale all'ATP Chengdu 2024: dove e quando vedere il match in diretta

Lorenzo Musetti, giovane talento del tennis italiano, si prepara a giocare la finale dell'ATP 250 di Chengdu oggi, martedì 24 settembre 2024.