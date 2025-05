Lorenzo Musetti in semifinale agli Internazionali Zverev battuto in due set | ora c’è Alcaraz

Lorenzo Musetti scrive una nuova pagina della sua carriera agli Internazionali d'Italia, raggiungendo la semifinale dopo aver sconfitto il tedesco Alexander Zverev con un convincente 7-6 6-4. Ora il giovane talento toscano si prepara a sfidare Carlos Alcaraz, in un incontro che promette emozioni e grande tennis. Una vera favola al Foro Italico!

Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali d’Italia. Nei quarti il tennista toscano ha battuto il tedesco Alexander Zverev 7-6 6-4. In semifinale Musetti affronterà Carlos Alcaraz. Una favola quella di Musetti, che conquista la sua prima semifinale al Foro italico battendo il numero 2 al mondo, nonché campione uscente. Una battaglia in cui c’è tutto il possibile: la rimonta del break subito al terzo game e quello sul 6-5, fino a un tiebreak dominato 7-1 a suon di palle corte. Nel secondo, invece, l’accelerazione la piazza durante il nono game fino a chiudere 6-4. «Fino alla fine» scrive sulla telecamera “Lollo” che ora punta alla finale. Musetti ci crede perché negli ultimi tre tornei sulla terra rossa ha fatto finale (persa a Montecarlo), poi semifinale a Madrid e lo stesso nella Capitale. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Lorenzo Musetti in semifinale agli Internazionali, Zverev battuto in due set: ora c’è Alcaraz

