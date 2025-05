Lorenzo Musetti che balzo nella classifica ATP Race! È in piena corsa per le Finals di Torino

Lorenzo Musetti sta vivendo un momento straordinario nella sua carriera, balzando al nono posto virtuale nella ATP Race. Con 1.600 punti accumulati, il giovane tennista italiano è in lizza per le finali di Torino, mostrando un talento crescente e determinazione nel suo percorso verso l'élite del tennis mondiale.

Lorenzo Musetti occupa il nono posto virtuale nella ATP Race, la classifica internazionale che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il tennista italiano ha accumulato 1.600 punti, distribuiti in questo modo: 50 per i quarti all’ATP 250 di Hong Kong, 100 per il terzo turno agli Australian Open, 50 per i quarti all’ATP 250 di Buenos Aires, 50 per il terzo turno al Masters 1000 di Indian Wells, 100 per gli ottavi al Masters 1000 di Miami, 650 per la finale al Masters 1000 di Montecarlo, 400 per la semifinale al Masters 1000 di Madrid, 200 per i quarti agli Internazionali d’Italia (stasera affronterà Alexander Zverev). Dopo il successo ottenuto ieri sera contro il russo Daniil Medvedev, il tennista toscano è riuscito a scavalcare lo statunitense Ben Shelton (1. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti, che balzo nella classifica ATP Race! È in piena corsa per le Finals di Torino

Se ne parla anche su altri siti

Lorenzo Musetti, che balzo nella classifica ATP Race! È in piena corsa per le Finals di Torino

Segnala oasport.it: Lorenzo Musetti occupa il nono posto virtuale nella ATP Race, la classifica internazionale che prende in considerazione esclusivamente i risultati ...

Classifica ATP, Sinner numero 1: Italia regina della top-10 con Musetti. Balzo di Cinà, Draper n°2 della Race

sport.virgilio.it scrive: Classifica ATP, Sinner sempre numero 1 del ranking, mentre Musetti sale in nona posizione: Cinà guadagna ben 50 posizioni, mentre Draper scavalca Jannik nella Race ...

Ranking ATP: Sinner e Musetti in Top 10, che balzo per Cinà

Scrive sport.tiscali.it: L'Italia si presenta alla festa del Foro Italico, gli Internazionali BNL d'Italia a Roma, come l'unica nazione con due Top 10 nel ranking ATP.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lorenzo Musetti in finale all'ATP Chengdu 2024: dove e quando vedere il match in diretta

Lorenzo Musetti, giovane talento del tennis italiano, si prepara a giocare la finale dell'ATP 250 di Chengdu oggi, martedì 24 settembre 2024.