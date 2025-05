Lorenzo morto durante stage in azienda i giudici | Doveva fare lo spettatore sentenza assurda

Lorenzo Parelli, un giovane di 18 anni, ha tragicamente perso la vita il 21 gennaio 2022 durante l'ultimo giorno di stage presso la Burimec di Lauzacco. La sentenza dei giudici ha sollevato interrogativi sulla responsabilità e la sicurezza nel contesto lavorativo, evidenziando l'importanza di una supervisione costante e di una pianificazione attenta per prevenire simili tragedie.

Una supervisione costante e una pianificazione accurata delle attività avrebbero potuto impedire la morte di Lorenzo Parelli, il giovane di 18 anni rimasto ucciso il 21 gennaio 2022 durante l'ultimo giorno di stage scuola-lavoro nella sede della Burimec di Lauzacco, in provincia di Udine. È quanto emerge in modo netto dalle motivazioni della sentenza di primo grado, firmata dalla giudice per l'udienza preliminare Carlotta Silva, che ha condannato uno dei responsabili dell'azienda per quanto accaduto. Il caso di Lorenzo, che ha segnato in maniera profonda il dibattito nazionale sull'alternanza scuola-lavoro, torna al centro dell'attenzione giudiziaria e pubblica, con parole che pesano come pietre: il ragazzo non avrebbe mai dovuto trovarsi in quella situazione di rischio.