Lorenzo Cristea trovato un terzo coltello vicino al Playa Beach Club dove è stato ucciso il 20enne Domani alle 14 30 i funerali a Loreggia

Un nuovo sviluppo nel tragico omicidio del 20enne Lorenzo Cristea: è stato trovato un terzo coltello vicino al Playa Beach Club. I funerali sono programmati per domani alle 14:30 a Loreggia. La comunità di Castelfranco Veneto è scossa da questo terribile evento, avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 maggio.

CASTELFRANCO VENETO - Un terzo coltello è stato rinvenuto vicino alla discoteca Playa Beach Club Baita al Lago, dove nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio si è verificata la. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Lorenzo Cristea, trovato un terzo coltello vicino al Playa Beach Club dove è stato ucciso il 20enne. Domani alle 14.30 i funerali a Loreggia

Lorenzo Cristea, trovato un terzo coltello vicino al Playa Beach Club dove è stato ucciso il 20enne. Domani alle 14.30 i funerali a Loreggia

ilgazzettino.it scrive: CASTELFRANCO VENETO - Un terzo coltello è stato rinvenuto vicino alla discoteca Playa Beach Club Baita al Lago, dove nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio si è verificata ...

Domani l'ultimo saluto a Lorenzo. Trovata da un agricoltore una terza lama

Da padovaoggi.it: Alle 14.30 alla chiesa ortodossa di Loreggia il funerale del 20enne accoltellato nel parcheggio della discoteca "Playa beach club" di Castelfranco Veneto. In un terreno agricolo di via Pagnana rinvenu ...

Lorenzo Cristea ucciso fuori dalla discoteca. L'avvocato di uno dei killer: «Nel video non si vedono coltelli, faremo ricorso al Riesame»

Come scrive ilgazzettino.it: CASTELFRANCO - «Mi devono dimostrare che in quel frame in cui si vede il mio assisto caricare il braccio per colpire la vittima, stia impugnando un coltello. Dalle immagini si vede solo ...

