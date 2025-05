L' ordinanza che chiude le scuole a Messina per allerta meteo è una fake news il sindaco smentisce il documento

Un’ordinanza che annunciava la chiusura delle scuole a Messina per le avverse condizioni meteo si è rivelata una fake news. Il sindaco Federico Basile ha smentito il documento, smascherando un inequivocabile tentativo di diffusione di bufale tra studenti e genitori. Dietro a questo episodio si nasconde forse solo un gioco o una lieve follia giovanile?

Una bufala o una semplice goliardata per saltare un giorno di scuola? È stato immediatamente smascherato il goffo tentativo di spacciare per vera un'ordinanza sindacale firmata dal sindaco Federico Basile. Il documento, che però è un fake, sta facendo il giro delle chat di studenti e genitori. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "L'ordinanza che chiude le scuole a Messina per allerta meteo è una fake news", il sindaco smentisce il documento

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scuole chiuse a Messina, Basile smentisce: “è una fake news”

Secondo strettoweb.com: "L'ordinanza che chiude le scuole a Messina per allerta meteo è una fake news", il sindaco smentisce il documento ...

"Scuole chiuse a Messina" per l'allerta, ma è una fake. Il sindaco precisa che saranno regolarmente aperte

Da messina.gazzettadelsud.it: Basile: “Attribuirmi falsamente la firma di un provvedimento ufficiale è un gesto che lede la fiducia nelle istituzioni e sarà oggetto di formale segnalazione alle autorità competenti affinché vengano ...

Allerta meteo Messina, l’ordinanza sulle scuole chiuse è fake: sindaco costretto a smentire, ma viene criticato

Come scrive tecnicadellascuola.it: Oggi, 15 maggio, il maltempo si sta riversando in tutta la Sicilia, soprattutto nella parte orientale. Sono state chiuse le scuole, vista l’allerta arancione, ad esempio, in capoluoghi come Catania e ...

