L’open day di Adasm alla Sacra Famiglia di Seriate

Scopri l'Open Day di Adasm presso l'Istituto Suore Sacra Famiglia a Seriate il 16 e 17 maggio. Un’opportunità unica per conoscere da vicino la Casa Madre della Congregazione fondata dalla Santa Paola Elisabetta Cerioli. Unisciti a noi venerdì dalle 17 alle 20 e sabato dalle 9 alle 12 per esplorare i nostri progetti e servizi.

L’appuntamento è per le giornate del 16 e 17 maggio all’ Istituto Suore Sacra Famiglia a Comonte di Seriate, in via Luigi Corti 6, Casa Madre della Congregazione religiosa femminile fondata dalla Santa Paola Elisabetta Cerioli. Due giornate di Open Day durante le quali – venerdì fra le 17 e le 20, e il giorno dopo sabato dalle 9,30 alle 12,30 – la società cooperativa Adasm presenterà i suoi servizi. Su iniziativa della nota Associazione degli Asili e Scuole Materne, il Centro servizi Adasm Soc. Coop. nasce a Bergamo nel novembre del 1986 per rispondere alle esigenze gestionali ed amministrative delle scuole paritarie dell’infanzia che oggi aderiscono alla Fism, ovvero alla Federazione Italiana Scuole Materne, punto di riferimento -nel nostro Paese- per circa novemila realtà educative frequentate da circa mezzo milione di bambine e bambini, dove lavorano circa quarantamila persone. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’open day di Adasm alla Sacra Famiglia di Seriate

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lockdown : La convivenza forzata mette in pericolo la tenuta dei rapporti in famiglia e nella coppia

I volontari di AAF -? Associazione Aiuto Famiglia lanciano un progetto per supportare a distanza chi sente il bisogno di un confronto o di un supporto al tempo del Covid-19.