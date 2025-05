L’omicidio di Andrea Bossi Il teste in aula | Carolo fece shopping con la carta della vittima pagò anche i miei pantaloni

Il processo per l'omicidio di Andrea Bossi continua a Busto Arsizio, con nuove testimonianze sorprendenti. Ieri, in aula, è emerso che Douglas Carolo avrebbe utilizzato la carta di credito della vittima per fare shopping, inclusi dei pantaloni per un'altra persona. Il 27enne era stato tragicamente ucciso a Cairate tra il 26 e 27 gennaio dello scorso anno.

Busto Arsizio (Varese) – Nuova udienza ieri mattina del processo davanti alla Corte d’Assise per l’omicidio di Andrea Bossi, il giovane di 27 anni, ucciso con un fendente al collo tra il 26 e 27 gennaio dello scorso anno nella sua abitazione a Cairate, accusati del delitto Douglas Carolo e Michele Caglioni. Uno dei testimoni, amico di Carolo, ha riferito dello shopping in un outlet per acquistare capi di marca pagati con la carta di credito di Bossi. Il teste ha raccontato di aver saputo che la carta era stata rubata a Boss i tuttavia da parte sua non aveva fatto nulla per evitare che Carolo pagasse anche i suoi pantaloni. Il giovane si è giustificato dichiarando che Carolo gli ha aveva detto che Bossi gli doveva dei soldi. A questo punto da teste si è trasformato in indagato con le accuse, contestate dalla presidente della Corte, di indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione, disposto il sequestro del suo cellulare. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’omicidio di Andrea Bossi. Il teste in aula: “Carolo fece shopping con la carta della vittima, pagò anche i miei pantaloni”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’omicidio di Andrea Bossi. Il teste in aula: “Carolo fece shopping con la carta della vittima, pagò anche i miei pantaloni”

Secondo ilgiorno.it: Il delitto di Cairate. Il ragazzo ascoltato in tribunale è finito indagato con le accuse, contestate dalla presidente della Corte, di indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione, per aver acc ...

Omicidio di Andrea Bossi,teste:'volevano torturarlo e bruciarlo'

Scrive msn.com: "C'era un piano per uccidere Andrea Bossi". E' l'ex fidanzata di Michele Caglioni, il 20enne a processo con il coetaneo Douglas Carolo per l'omicidio del 26enne Andrea Bossi, ucciso nella sua abitazio ...

Omicidio Bossi, il teste racconta lo shopping di Carolo con la carta di Andrea e finisce indagato

Come scrive varesenews.it: L'amico di uno dei due imputati per l'omicidio del 27enne di Fagnano, avvenuto a Cairate il 26 gennaio 2023, ha dovuto interrompere la sua testimonianza perchè indagato per ricettazione e uso indebito ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Omicidio Andrea Bossi: arrestati due 20enni per la coltellata mortale a Cairate

Due ragazzi ventenni sono stati arrestati in relazione all' omicidio di Andrea Bossi, il giovane di 26 anni trovato senza vita il 27 gennaio nel suo appartamento a Cairate, in provincia di Varese.