L’Omelia di S E Monsignor Andrea Bellandi alla Basilica di San Pietro

Nell'emozionante contesto della Basilica di San Pietro, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, ha condiviso la sua omelia durante il Pellegrinaggio Giubilare. Rivolgendosi a tutti i presenti, ha invitato a riflettere sulle profonde suggestioni spirituali che permeano questo importante momento di fede e comunità.

L' omelia dell'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, relativa alla celebrazione di questa mattina, alle 10, a Roma, in occasione del Pellegrinaggio Giubilare: "Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, sono davvero molte le suggestioni spirituali che ci raggiungono dall'essere qui stamani, celebrando l'Eucaristia nella Basilica di San Pietro, cuore della cristianità, al termine del pellegrinaggio compiutosi con il passaggio della Porta Santa. Molti i motivi di riflessioni e quindi altrettanto numerosi i motivi di ringraziamento. Per motivi di tempistica mi limiterò ora solo ad accennarli. Prima di tutto siamo qui a compiere un pellegrinaggio, nel tempo giubilare che l'amato papa Francesco ha voluto fosse dedicato alla virtù della speranza; in un tempo segnato da grandi cambiamenti ancora in atto, che in alcuni casi rischiano di minare il valore e la dignità della persona umana e da situazioni diffuse di ingiustizia sociale che rendono i poveri sempre più poveri, concentrando le ricchezze in mano a gruppi e oligarchie sempre più aggressive, con scenari di conflittualità e guerre che provocano immani sofferenze e morti di innocenti, è quantomai urgente e necessario, scriveva il Papa parlando del Giubileo, «tenere accesa la fiaccola della speranza che ci è stata donata, e fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante».

