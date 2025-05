Lombardia Centri hub per la salute ginecologica delle donne

Milano ha ospitato il convegno “Le malattie invisibili ginecologiche”, un evento significativo per il settore della salute femminile. Svoltosi presso la Regione Lombardia, ha messo in luce l'importanza di diagnosi e prevenzione delle complicanze legate a patologie ginecologiche spesso trascurate, promuovendo una maggiore consapevolezza e un approccio integrato nella gestione del paziente.

Milano – Si è tenuto presso la sede della Regione Lombardia il convegno " Le malattie invisibili ginecologiche: diagnosi, prevenzione delle complicanze, presa in carico e gestione del paziente ", un'importante occasione di confronto su patologie spesso sottovalutate o misconosciute, ma che impattano profondamente sulla qualità di vita delle pazienti. Durante l'evento, organizzato da Eventitaly di Elena Albanese con il contributo non condizionante di Zambon, è intervenuto il Dott. Mario Melazzini, Direttore Generale Welfare della Regione Lombardia, portando il saluto istituzionale e quello dell'Assessore al Welfare Guido Bertolaso, impossibilitato a partecipare. Melazzini ha voluto innanzitutto ringraziare i pazienti e le associazioni che danno voce e visibilità a problematiche troppo spesso ignorate: " Le cosiddette malattie invisibili sono in realtà l'emblema di bisogni non riconosciuti, non sempre compresi o correttamente inquadrati dalla sanità tradizionale.

Associazioni che si occupano di centinaia di malattie rare che altrimenti non verrebbero conosciute, analizzate e organizzate, come oggi invece si sta finalmente cominciando a fare.