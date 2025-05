lollobrigida all azienda eleuteri

Il Ministro Francesco Lollobrigida ha visitato ieri l’azienda agricola Eleuteri a Monte Urano, un simbolo delle eccellenze marchigiane. Durante la due giorni, ha potuto ammirare l’“Anfiteatro”, un’area unica che ospita 80mila piante di pesca Saturnia, famosa per la sua qualità e il suo sapore distintivo.

All’interno della due giorni marchigiana il Ministro Francesco Lollobrigida ha fatto tappa ieri mattina a Monte Urano per conoscere da vicino una delle eccellenze che questo territorio offre, ovvero l’azienda agricola Eleuteri e al suo "Anfiteatro" con 80mila piante di pesca Saturnia una qualità nata nel 1985 e che arriverà a produrre oltre 3 milioni di chili, diventando un autentico asset del settore. Il Ministro è stato accompagnato della sua visita dal presidente della Regione Francesco Acquaroli e dal consigliere regionale Andrea Putzu mentre ad accoglierlo in loco c’era il Prefetto Edoardo D’Alascio e l’amministrazione comunale di Monte Urano con in testa il sindaco Andrea Leoni. A fare da cicerone, presentando le peculiarità del territorio al Ministro, il titolare e padrone di casa marco Eleuteri che ha spiegato le peculiarità e le potenzialità dell’impianto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it