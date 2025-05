Logistica Prologis annuncia l’inizio dei lavori di costruzione di due nuovi edifici

Logistica Prologis ha annunciato l'avvio della costruzione di due nuovi edifici Built-to-Suit, "DC8" e "DC11", nel Prologis Park di Piacenza. Questi progetti rappresentano un'importante opportunità di sviluppo e crescita nell'ambito della logistica, sottolineando l'impegno dell'azienda nel rispondere alle esigenze del mercato e nella strategia di espansione sostenibile.

“Prologis Inc.”, leader mondiale nel settore immobiliare logistico, ha annunciato l’inizio dei lavori di costruzione di due nuovi immobili Built-to-Suit denominati “DC8” e “DC11” presso il Prologis Park Piacenza. «Questi progetti – spiega l’azienda in un comunicato - fanno parte della strategia a. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Logistica, Prologis annuncia l’inizio dei lavori di costruzione di due nuovi edifici

Approfondimenti da altre fonti

Logistica, Prologis amplia gli spazi: al via la costruzione di due edifici per 13mila mq

Segnala piacenzasera.it: Al via i lavori di costruzione di due nuovi edifici presso Prologis Park Piacenza: in arrivo due immobili di oltre 13mila mq nella stessa area dove ...

Prologis cresce nella logistica di Roma

trasportoeuropa.it scrive: Grimaldi ha ordinato all’inizio di aprile 2025 al cantiere navale China Merchants ... Come ha annunciato nelle scorse settimane, la società di sviluppo immobiliare Prologis prosegue la sua politica di ...

Le tre scommesse di Prologis in Italia

Riporta trasportoeuropa.it: Federlogistica propone un patto tra logistica ... quali Prologis ha deciso di puntare maggiormente perché garantiscono stabilità e sono meno soggetti a fattori esogeni nel corso del tempo2, ha ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Samsung Galaxy Chromebook2 arriverà all'inizio del 2021 con display QLED

Samsung dovrebbe annunciare molto presto il primo Chromebook con pannello QLED: il Galaxy Chromebook2.