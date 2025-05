Lodovica Comello | Non porto i miei figli nei parchi di Milano ci sono le gang In Gae Aulenti non passo più

Lodovica Comello, nata a San Daniele del Friuli e cresciuta tra Milano e Buenos Aires, esprime preoccupazione per la sicurezza della città. A 35 anni, con una carriera brillante alle spalle, condivide le sue riflessioni sull'educazione dei figli e le sfide che affronta, rivelando un legame profondo con la sua Milano, di cui ha ben chiara la realtà.

Nata a San Daniele del Friuli e trapiantata a Milano dopo un passaggio importante in Argentina, a Buenos Aires dove la sua carriera è decollata. Lodovica Comello, 35 anni, ora vive all'Isola e sulla città di Milano - che conosce bene - ha le idee molto chiare, come racconta in un'intervista al. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Lodovica Comello: "Non porto i miei figli nei parchi di Milano, ci sono le gang. In Gae Aulenti non passo più"

