L' oculista che salva la vita con una tecnica di 100 anni fa

Un oculista riporta in vita una tecnica dimenticata da un secolo, riconsiderandola come soluzione efficace per una grave malattia oculare che minaccia la vista dei giovani. Quest'innovativa rivalutazione dimostra come il progresso possa talvolta riscoprire il valore del passato, offrendo speranza a chiunque si trovi ad affrontare la cecità precoce.

Riscoprire una tecnica vecchia di cent'anni, abbandonata a suo tempo perché considerata troppo complessa e a rischio di complicanze, e rivalutarla trasformandola nella migliore risposta possibile a una malattia dell'occhio che può portare alla cecità in età precoce. Si potrebbe riassumere così l'intuizione geniale che ha reso la dottoressa Barbara Parolini, oculista specializzata in chirurgia oftalmica, la specialista più ricercata a livello internazionale da chi è affetto da maculopatia miopica trattiva, una malattia che può colpire chi è affetto da miopia elevata e che riguarda perlopiù pazienti tra i 30 e i 60 anni.Ma, in realtà, dietro all'adozione del piombaggio maculare, il trattamento che la dottoressa Parolini ha rilanciato, perfezionato e brevettato, diventando oggi il riferimento a livello mondiale per pazienti e colleghi, c'è molto di più.

