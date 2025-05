Locri due infermieri aggrediti in pronto soccorso L' appello dei sindacati | Serve un presidio delle forze dell' ordine

Due infermieri aggrediti nel Pronto Soccorso di Locri riaccendono l’allerta sulla sicurezza del personale sanitario. Le organizzazioni sindacali CISL FP, NURSIND e NURSING UP chiedono interventi urgenti, sottolineando l'importanza di un presidio delle forze dell'ordine, specialmente durante i turni notturni, per garantire la protezione di chi lavora al servizio della salute.

Dopo l’ennesima aggressione subita da due infermieri in servizio al Pronto Soccorso di Locri, le Organizzazioni Sindacali CISL FP, NURSIND e NURSING UP tornano a chiedere con forza misure adeguate a tutela del personale sanitario, in particolare durante il turno notturno. "L’assenza di un presidio stabile delle forze dell’ordine a ridosso del pronto soccorso, sostituito da un posto fisso di. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Locri, due infermieri aggrediti in pronto soccorso. L'appello dei sindacati: “Serve un presidio delle forze dell'ordine”

