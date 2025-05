Lobotka leso alla caviglia Parma esclude il centrocampista dal match contro il Cagliari

Stanislav Lobotka non scenderà in campo nella prossima sfida contro il Cagliari a causa di un infortunio alla caviglia subito durante il match contro il Genoa. La notizia, che ha allarmato i tifosi, arriva dopo una sostituzione precoce per il centrocampista, segnalando preoccupazioni per le sue condizioni fisiche e per l'impatto sulla squadra.

Il responso riguardante l'infortunio di Stanislav Lobotka è finalmente giunto, suscitando non poche preoccupazioni tra i tifosi. Il centrocampista ha dovuto essere sostituito nei primi minuti della partita contro il Genoa, a seguito di un episodio che ha compiuto un brusco arresto nelle sue prestazioni in campo. Gli esami diagnostici condotti nelle ultime ore hanno

