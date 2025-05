Lo sviluppo del lavoro va affrontato mettendo al centro i diritti la legalità e il senso di giustizia

Lo sviluppo del lavoro richiede un approccio che ponga al centro i diritti, la legalità e il senso di giustizia. In un contesto in continua evoluzione, è fondamentale affrontare le opportunità e le sfide del mondo lavorativo con consapevolezza e una visione proiettata nel futuro, garantendo il rispetto dei diritti di tutti.

di Massimiliano Cannata* Il lavoro è un fenomeno complesso, che si evolve continuamente. Presenta opportunità, sfide, drammi quotidiani, accelerazioni imprevedibili. Il suo sviluppo va affrontato con consapevolezza, visione del futuro, mettendo al centro i diritti della donna e dell’uomo, il senso di giustizia, il rispetto per la legalità. Questo il messaggio di fondo che è emerso nel dibattito “La nuova organizzazione del lavoro: tutele e diritti nell’era digitale” organizzato dallo Snfia (il Sindacato delle Professionalità Assicurative), che ha visto la partecipazione del filosofo Paolo Ercolani, della sociologa del lavoro Annalisa Dordoni, della giuslavorista Annalisa Rosiello e di Benedetta Cosmi, editorialista del Corsera. “La potenza tecnologica – ha spiegato il segretario generale Saverio Murro – sta imponendo l’adozione di un nuovo paradigma, di nuovi assetti organizzativi, che devono misurarsi con le regole di un capitalismo che appare logorato da una crisi strutturale determinata dal naufragio del principio di solidarietà e dallo strapotere di pochi soggetti finanziari che orientano le scelte sul futuro del pianeta. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lo sviluppo del lavoro va affrontato mettendo al centro i diritti, la legalità e il senso di giustizia

