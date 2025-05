Lo stratagemma furbo del Sunderland per battere il Coventry | ha fatto di tutto per vincere

Il Sunderland ha messo in atto un astuto stratagemma per superare il Coventry e conquistare la finale dei playoff, cruciale per la promozione in Premier League. Dopo il successo nell'andata, era sufficiente un pareggio, ma i Black Cats hanno saputo gestire la situazione con un 'vecchio trucco'. Scopri come hanno raggiunto questo traguardo!

I Black Cats sono riusciti a qualificarsi per la finale dei playoff che vale la promozione in Premier League. Dopo aver vinto all'andata, bastava un pareggio: lo hanno ottenuto usando un 'vecchio trucco'. 🔗Leggi su Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Lo stratagemma furbo del Sunderland per battere il Coventry: ha fatto di tutto per vincere

Segnala fanpage.it: I Black Cats sono riusciti a qualificarsi per la finale dei playoff che vale la promozione in Premier League. Dopo aver vinto all’andata, bastava un pareggio: lo hanno ottenuto usando un ‘vecchio truc ...