Lo storico vice di Ancelotti | Ecco come sarà il suo Brasile

Carlo Ancelotti potrebbe presto guidare il Brasile, suscitando entusiasmo tra esperti e appassionati. La sua esperienza internazionale e i successi ottenuti in carriera lo rendono un candidato straordinario per una nazionale in cerca di rinnovamento. Gli osservatori esprimono fiducia nel suo approccio strategico, sottolineando l'eccezionalità di un tecnico italiano alla guida della storica selezione verdeoro.

(Adnkronos) – Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile? Chi ha osservato il suo lavoro da vicino alza il pollicione e vota 'sì': "Un italiano sulla panchina verdeoro è una cosa eccezionale, ma lui ha allenato e vinto ovunque. Il suo livello è internazionale e non mi meraviglio, può fare qualsiasi cosa". Giorgio Ciaschini, storico vice del tecnico di Reggiolo, lo racconta all'Adnkronos e sorride ricordando gli anni passati accanto a uno degli allenatori più vincenti della storia. "Qualche tempo fa mi ha detto che era in trattativa con il Brasile, ma pure che era ancora lunga. Adesso, la cosa è conclusa ed è una notizia che non mi lascia indifferente. Va oltre la semplice idea di allenatore a cui leghiamo Carlo, con una nazionale avrà meno tempo per lavorare sul campo ma saprà gestire la nuova avventura alla grande".

Vent’anni senza vincere il Mondiale sono tanti per una squadra come il Brasile, cinque volte campione e paese con più titoli vinti davanti a Italia e Germania (entrambe con quattro).