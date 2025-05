Lo Spread tra Btp e Bund a 999 punti minimi da settembre 2021

Lo spread tra Btp e Bund tocca i minimi storici da settembre 2021, scendendo a 99,9 punti. Questo significativo calo implica una riduzione del rischio percepito degli investimenti italiani, con il rendimento del decennale italiano che si attesta sotto il 3,68%, offrendo nuove opportunità per il mercato obbligazionario.

