Lo spread crolla sotto i cento punti | non capitava da 4 anni

Lo spread crolla sotto i cento punti, un evento che non si vedeva da quattro anni. Attualmente, il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi si attesta a 100 punti, con un calo significativo dell'1,57%. Un risultato importante che segna un ritorno a livelli mai raggiunti dal 2021.

Era da quattro anni che lo spread non arrivata a quota 100 punti. Il differenziale di rendimento tra i decennali di Italia e Germania sul mercato secondario dei titoli di Stato attualmente è a 100 punti con un significativo -1,57%. Non capitava dal 2021. Questa mattina il differenziale si è brevemente attestato a 99,9 punti per poi risalire a 100,1 punti. Il rendimento del Btp a 10 anni è al momento a 3,677%. Mentre le borse europee in rosso la lente è puntata sullo spread tra Btp e Bund che oscilla sui 100 punti dopo essere sceso al di sotto. E sono negativi anche i future Usa. M ilano è la migliore con Ftse Mib debole a +0,06% ma che tiene i 40mila punti. Sul listino principale cambiano le posizioni con Prysmian che sale dell’1,39%. Il gruppo ha autorizzato la potenziale emissione di un prestito obbligazionario, non convertibile, subordinato, ibrido, perpetuo per un importo nominale massimo pari a 1 miliardo di euro. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lo spread crolla sotto i cento punti: non capitava da 4 anni

Approfondimenti da altre fonti

Lo spread crolla sotto i cento punti: non capitava da 4 anni

Come scrive informazione.it: Era da quattro anni che lo spread non arrivata a quota 100 punti. Il differenziale di rendimento tra i decennali di Italia e Germania sul mercato secondario dei titoli di Stato attualmente è a 100 pun ...

Borsa oggi 14 maggio: Europa contrastata, lo spread scende sotto i 100 punti base ai minimi dal 2021 – DIRETTA

Segnala msn.com: A Parigi crolla Alstom, a Londra vola Burberry. A Milano occhi su Unicredit in vista dell'incontro col Mef - Segui la DIRETTA • MERCATI Basta paura per i dazi, i Big Tech tornano sotto i riflettori di ...

Rischio escalation in Medio Oriente non frena le Borse, a Milano crolla Tim. Spread sotto 200

Come scrive ilsole24ore.com: In Italia, nel giorno del via libera del governo alla legge di Bilancio, lo spread tra Btp e Bund è torna sotto ai 200 punti (197,53). Wall Street chiude in rialzo, entra nel vivo stagione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lazio-Juventus 0-2 una doppietta di Bonucci su rigore regala tre punti a Allegri

La Juventus dopo aver battuto per uno a zero la Fiorentina, era chiamata a dare continuità ai risultati.