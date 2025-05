Lo sportello bancomat di nuovo operativo dopo l’assalto dei ladri

Dopo un assalto che ha messo a rischio il servizio, lo sportello bancomat dell'ufficio di Poste Italiane di Montappone è di nuovo operativo. Grazie all'impegno di Poste Italiane, il sindaco Mario Clementi ha annunciato il ripristino del servizio, restituendo così alla comunità un'importante risorsa dopo quasi due mesi di attesa.

E’ stata installata una nuova macchina e lunedì è tornato operativo lo sportello bancomat dell’ufficio di Poste Italiane di Montappone. E’ stato il sindaco Mario Clementi ad annunciarlo, un servizio che grazie all’impegno di Poste Italiane è stato riconsegnato alla comunità, dopo quasi due mesi dalla tento furto compiuto da ignoti ad danni dell’ufficio di Montappone. Infatti, nella notte fra il 14 e il 15 marzo scorso, una banda aveva assaltato il bancomat sito lungo Borgo XX Settembre disinnescando le telecamere di sorveglianza con spray e grasso e tentato di aprire il bancomat con una fiamma ossidrica, ma nonostante i tentativi i malviventi non erano riusciti a raggiungere il denaro. Il sistema di allarme scattato all’interno dell’ufficio di Poste Italiane però, ha fatto intervenire i carabinieri e i malviventi si sono dati alla fuga nei campi facendo perdere le tracce. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo sportello bancomat di nuovo operativo dopo l’assalto dei ladri

