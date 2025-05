Lo spettacolo ' Meridional decadence' in scena a Bari

Un viaggio nel bizarre e nel kitsch del Sud Italia: “Meridional Decadence” approda a Bari. Questo spettacolo esilarante e irriverente esplora il cattivo gusto e i tratti eccentrici di una civiltà in declino. Tra ironia e critica, giovedì 15 maggio, si apre il sipario su un pot-pourri di stravaganze e passioni autentiche da non perdere!

