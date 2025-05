Lo scudetto è una questione di testa e di braccino sorrido per le analisi sulle sostituzioni

Lo scudetto è un affare di testa e di coraggio. Le analisi sulle sostituzioni mi strappano un sorriso, mentre l'attesa si fa pesante. Queste due settimane si preannunciano infinite, ma per combattere l’ansia, metto per iscritto i miei pensieri. È curioso come certe dinamiche possano far emergere emozioni contrapposte, tra speranza e preoccupazione.

Lo scudetto è una questione di testa e di braccino, sorrido per le analisi sulle sostituzioni Saranno due settimane lunghissime. E, quindi, per alleviare l’ansia, scrivo. Anche se so che sarà inutile, perché l’ansia continuerà a salire. Devo dire che mi sorprendono, e un po’ mi fanno ridere, tutte queste analisi: abbiamo pareggiato perché ha tolto Raspadori e ha messo Billing, perché non c’era Rafa Marin. A questo punto del campionato sono riflessioni che valgono il giusto. Contano soltanto i nervi. Del resto, questo è uno strano campionato dove più che vincere lo scudetto sarà l’altra contendente a perderlo. Non potrà che essere il campionato del rammarico. Ovviamente, spero con tutto il cuore che non saremo noi a doverlo avere. A partire dal Milan e dalla Juve, date fra le favorite e rapidamente svanite. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lo scudetto è una questione di testa e di braccino, sorrido per le analisi sulle sostituzioni

