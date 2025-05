Lo scouting a pagamento di Bagni smascherato da Le Iene | “30mila euro per giocare in Serie C”

Lo scouting a pagamento svelato da Le Iene ha rivelato pratiche discutibili nel calcio, con un'agenzia che chiedeva fino a 822.030 euro per inserire un giocatore in Serie C. L'inviato, travestito da fratello di un calciatore, ha smascherato l'operato di Bagni, rivelando un sistema in cui chi non è cercato deve pagare per trovare una squadra.

L'inviato de Le Iene si è finto il fratello di un giocatore per entrare nell'agenzia di Bagni che gli avrebbe trovato una squadra dietro compenso: "Tutti quelli che non cerchiamo noi ci facciamo pagare" 🔗Leggi su Fanpage.it

