Livolsi | Occupazione salari e produttività L’Italia alla prova del futuro

Ubaldo Livolsi, professore di Corporate Finance e fondatore di Livolsi & Partners S.p.A., solleva preoccupazioni sulla situazione lavorativa in Italia. Nonostante una crescita dell'occupazione, i salari reali sono in calo. Livolsi invita a sviluppare un piano strategico per garantire un'occupazione di qualità, affrontando le sfide del futuro per il mercato del lavoro.

Lavoro, Livolsi: “Occupazione in crescita ma salari reali in calo. Serve un piano strategico per un’occupazione di qualità”. Roma. I temi legati al lavoro al centro della riflessione di Ubaldo Livolsi, professore di Corporate Finance e fondatore della Livolsi & Partners S.p.A.. “Il tema dell’occupazione in Italia resta centrale per la tenuta sociale ed economica del Paese- sottolinea- Sebbene i dati ufficiali mostrino segnali positivi, come l’aumento degli occupati e la diminuzione del tasso di disoccupazione, emergono contraddizioni. Secondo l’Istat, nel primo trimestre del 2025, le retribuzioni contrattuali orarie sono aumentate del 3,9% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, i salari reali, cioè al netto dell’inflazione, restano inferiori del 7,9% rispetto a gennaio 2021. Un dato che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito una ‘grande questione’, sottolineando le difficoltà delle famiglie italiane”. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

