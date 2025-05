LIVE Musetti-Zverev ATP Roma 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Segui in diretta il match di ATP Roma 2025 tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev! La tensione cresce mentre il pubblico acclama i due tennisti sul Centrale del Foro Italico. Si parte con l'azzurro al servizio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

PRIMO SET 21:09 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all'incontro con il toscano al servizio. 21:06 Accolti dall'applauso del pubblico entrano sul Centrale del Foro Italico Lorenzo Musetti ed Alexander Zverev. 21:02 Ancora pochi istanti ci separano dall'ingresso in campo dei due protagonisti dell'incontro. 20:59 Il vincente del match troverà in semifinale Carlos Alcaraz. Lo spagnolo nel pomeriggio ha superato il britannico Jack Draper con un duplice 6-4. 20:55 Quello che andremo a commentare sarà il quarto confronto diretto in assoluto tra i due con l'azzurro avanti per 2-1. 20:51 La cinese Zheng firma l'impresa eliminando la testa di serie numero 1 Sabalenka. Poco meno di 20 minuti all'ingresso in campo di Musetti e Zverev.