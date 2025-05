LIVE Musetti-Zverev ATP Roma 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’atteso quarto di finale

Benvenuti alla diretta live del quarto di finale tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev all'ATP di Roma 2025. La tensione è alta dopo l'imprevista eliminazione di Sabalenka da parte della cinese Zheng. Seguiteci per gli aggiornamenti in tempo reale mentre i due tennisti si preparano a scendere in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:51 La cinese Zheng firma l’impresa eliminando la testa di serie numero 1 Sabalenka. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Musetti e Zverev. 20:03 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Zverev. Appena concluso il primo set della sfida femminile tra Sabalenka e Zheng, con quest’ultima impostati per 6-4. Al termine di questo incontro toccherà al numero 2 d’Italia. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev. Quarto confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro avanti per 2-1. Ancora vivo il ricordo del duplice 7-5 con cui il toscano ha superato il suo prossimo avversario ai quarti dei Giochi Olimpici di Parigi. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev, ATP Roma 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’atteso quarto di finale

Cosa riportano altre fonti

LIVE Musetti-Zverev, ATP Roma 2025 in DIRETTA: in arrivo una serata elettrizzante al Foro Italico

Da oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Roma ...

Musetti-Zverev all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita

Scrive sport.sky.it: Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA ...

ATP Roma LIVE: Musetti sfida Zverev per un posto in semifinale

Si legge su ubitennis.com: Tennis - ATP | La diretta scritta del quarto di finale che vede Lorenzo Musetti affrontare il numero 2 del mondo Alexander Zverev ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma Udinese : formazioni ufficiali e risultato streaming diretta live della partita di Serie A

Fonseca sceglie Borja Mayoral in attacco, con Dzeko in panchina. Pellegrini torna alle spalle dell'attaccante con Mkhitaryan.