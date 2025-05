LIVE Musetti-Zverev ATP Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Sabalenka-Zheng

Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Musetti contro Zverev, match atteso nel torneo ATP di Roma 2025. Dopo il primo set della sfida femminile tra Sabalenka e Zheng, con quest’ultima vittoriosa 6-4, è il momento per il nostro azzurro in campo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e seguire ogni emozione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:03 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Zverev. Appena concluso il primo set della sfida femminile tra Sabalenka e Zheng, con quest’ultima impostati per 6-4. Al termine di questo incontro toccherà al numero 2 d’Italia. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev. Quarto confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro avanti per 2-1. Ancora vivo il ricordo del duplice 7-5 con cui il toscano ha superato il suo prossimo avversario ai quarti dei Giochi Olimpici di Parigi. Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il britannico Jack Draper. Musetti, ventitreenne di Carrara, arriva all’appuntamento capitolino a margine di due 1000 sulla terra battuta vissuti da autentico protagonista. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Sabalenka-Zheng

