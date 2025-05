LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico Semifinale con Alcaraz

Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz. Segui con noi gli aggiornamenti in diretta e apprezza il magico momento del tennis italiano. Buona serata a tutti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:39 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Zverev. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 23:37 Edizione da sogno per il tennis italiano, che ha già piazzato un uomo, una donna ed un doppio femminile in semifinale. Domani toccherà al numero uno del mondo. Jannik Sinner sfiderà il norvegese Casper Ruud per un posto in semifinale. Nel pomeriggio invece sarà già tempo di semifinali per Jasmine Paolini, che attende la rivelazione americana Peyton Stearns. 23:35 2 ACE ed il 50% di prime messe in campo da Musetti. Il carrarino ha estratto il 70% dei punti quando ha servito la prima palla, mentre dalla seconda ha ricavato il 59%. Appena il 59% di punti vinti con la prima da Zverev, una percentuale bassissima per il consueto rendimento del tedesco. 🔗Leggi su Oasport.it