LIVE Musetti-Zverev 7-6 3-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | fasi decisive del secondo set

Segui la diretta della partita tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev agli ATP di Roma 2025, con il punteggio attuale di 7-6, 3-4. Siamo nelle fasi decisive del secondo set: Musetti guadagna una palla break dopo uno scambio straordinario! Zverev risponde con un ace, ma l’intensità è alle stelle! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Musetti. CHE PUNTOOO! Scambio prolungato chiuso dal rovescio lungolinea vincente del carrarino. Che spettacolo! 30-30 ACE Zverev, da campione. 15-30 Si ferma sul nastro il dritto difensivo dell’italiano. 0-30 CHE PUNTOOOOO! Passante con il rovescio in back stellare del toscano. 0-15 Variazione con il rovescio in back lungolinea dell’azzurro che manda in tilt l’avversario. 4-4 Game Musetti. Servizio, smorzata e passante. Alè Lorenzo! 40-30 Che brivido. Palla corta non definitiva del carrarino, ma il recupero di rovescio di Zverev esce di un soffio. 30-30 Splendido rovescio lungolinea in avanzamento vincente del tedesco. 30-15 E’ largo il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro. 30-0 In corridoio il dritto in avanzamento di Zverev. 🔗Leggi su Oasport.it