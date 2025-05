LIVE Musetti-Zverev 7-6 2-3 ATP Roma 2025 in DIRETTA | prime fasi del secondo set

Segui in diretta il match tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev nel secondo set degli ATP di Roma 2025. Attualmente siamo alle prime fasi del set, con Zverev in vantaggio per 3-2. Non perdere l’azione: clicca qui per aggiornare e rimanere aggiornato sugli sviluppi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio, drop e schiaffo al volo vincente dell’italiano. 15-15 Lorenzo perde il controllo del rovescio in back. 15-0 In corridoio il dritto del tedesco. 3-2 Game Zverev. Scappa via la risposta di dritto dell’azzurro. 40-30 Peccato. Lorenzo entra nello scambio ma strappa il rovescio lungolinea. 30-30 BOOM! Dritto inside out vincente devastante di Musetti. 30-15 Non passa la volèe di dritto di Zverev sul corposo passante di rovescio dell’avversario. 30-0 Scambio prolungato chiuso dall’errore con il rovescio incrociato dell’italiano. 15-0 Errore gratuito con il rovescio in back di Lorenzo. 2-2 Game Musetti. Non passa il dritto lungolinea di Zverev, che torna ora alla battuta. 40-0 Decolla la risposta di dritto del numero 2 ATP. 30-0 Di poco in corridoio la risposta di rovescio del tedesco. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev 7-6 2-3, ATP Roma 2025 in DIRETTA: prime fasi del secondo set

