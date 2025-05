LIVE Musetti-Zverev 6-6 ATP Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurro si arrampica al tiebreak

Segui in diretta il match tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev agli ATP di Roma 2025! L'azzurro si fa valere, arrampicandosi fino al tiebreak con una performance brillante. Musetti domina con colpi straordinari, mentre Zverev arranca. Clicca qui per aggiornare la diretta e non perdere nemmeno un momento dell'azione appassionante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Musetti. Ancora la palla corta di dritto straordinaria dell’azzurro! 4-0 Musetti. Servizio e palla corta di dritto meravigliosa di Lorenzo! 3-0 Musetti. Non passa il dritto lungolinea di Zverev. Doppio minibreak per l’italiano! 2-0 Musetti. Passantino di rovescio incrociato stretto dell’azzurro che manda in tilt l’avversario. 1-0 Musetti. Fuori misura lo schiaffo al volo del tennista di Amburgo. 6-6 CONTROBREAK MUSETTI! Se ne va, se ne va il dritto di Zverev! Tiebreak time amici di OA Sport! 40-AD Palla del controbreak Musetti. Scambio durissimo chiuso dall’errore con il rovescio in avanzamento del tedesco. 40-40 Palla corta di rovescio nascosta fino alla fine dal toscano. Ancora parità. AD-40 Set point Zverev. Si ferma sul nastro il passante di rovescio giocato da lontanissimo da Lorenzo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev 6-6, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro si arrampica al tiebreak

