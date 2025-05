LIVE Musetti-Zverev 1-2 ATP Roma 2025 in DIRETTA | arriva il break del tedesco

Segui con noi la diretta del confronto tra Alexander Zverev e Lorenzo Sonego nell'ATP di Roma 2025. Il tedesco ha appena strappato il servizio all'azzurro, portandosi sul 3-1. Scopri gli sviluppi di questo emozionante match, con colpi vincenti e momenti di grande tensione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Splendido dritto inside out in contropiede a segno per Lorenzo. 3-1 Game Zverev. Servizio e dritto del tedesco, che conferma il break. 40-15 Di un soffio in corridoio il dritto incrociato difensivo dell’azzurro. 30-15 Risposta profonda e dritto in avanzamento vincente di Musetti. 30-0 Dritto lungolinea in contropiede vincente di Zverev. 15-0 Servizio, dritto e solido smash piazzato dal tennista di Amburgo. 2-1 Break Zverev. Se ne va stavolta il rovescio di Musetti, che cede la battuta. 30-40 Ottimo rovescio lungolinea dell’azzurro che provoca l’errore dell’avversario. 15-40 Scappa via il rovescio lungolinea del numero 2 ATP. 0-40 Tre palle break Zverev. Dritto lungolinea e pregevole volèe di rovescio vincente del tedesco. 0-30 Scappa via il rovescio tagliato di Lorenzo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev 1-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: arriva il break del tedesco

