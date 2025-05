LIVE Milan-Bologna Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA | Jovic parte titolare!

Segui in diretta la finale di Coppa Italia 2025 tra Milan e Bologna! Si preannuncia un match avvincente con Jovic in campo dal primo minuto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 e scopri le formazioni ufficiali per questa sfida entusiasmante. Chi conquisterà il trofeo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Ecco le formazioni ufficiali: MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. 20.06 Buonasera e benvenuti alla diretta di Milan-Bologna. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Milan-Bologna, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA, il Bologna prova l’impresa storica mentre il Milan vuole l’Europa. Milan e Bologna si presentano all’Olimpico di Roma con un solo grande obiettivo immediato e uno futuro: vincere la Coppa Italia, ma anche essere certi di un posto nelle coppe nella prossima annata. Il Milan per salvare parzialmente la stagione, il Bologna per fare una impresa che sarebbe storica: la finale di Coppa Italia è uno snodo imprescindibile per entrambe le squadre come già detto, al momento molto attardate in classifica nella corsa alle prossime competizioni UEFA. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milan-Bologna, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: Jovic parte titolare!

