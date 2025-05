LIVE Milan-Bologna Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA | in palio un trofeo importante

Buongiorno amici di OA Sport! Siamo qui per seguire in diretta la finale di Coppa Italia 2025 tra Milan e Bologna. Un match che promette emozioni forti, con i rossoneri in cerca di un posto in Europa e il Bologna a caccia di un'impresa storica. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale!

Milan e Bologna si presentano all'Olimpico di Roma con un solo grande obiettivo immediato e uno futuro: vincere la Coppa Italia, ma anche essere certi di un posto nelle coppe nella prossima annata. Il Milan per salvare parzialmente la stagione, il Bologna per fare una impresa che sarebbe storica: la finale di Coppa Italia è uno snodo imprescindibile per entrambe le squadre come già detto, al momento molto attardate in classifica nella corsa alle prossime competizioni UEFA. I rossoneri si presentano all'appuntamento dopo quattro vittorie consecutive, mentre la squadra dell'ex Fiorentina, Italiano, dopo un inizio di 2025 super, non ha raccolto nessun successo nelle ultime tre uscite.

