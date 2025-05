LIVE Milan-Bologna 0-1 Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA | Ndoye sblocca la partita!

Segui la diretta della finale di Coppa Italia 2025 tra Milan e Bologna! Ndoye ha sbloccato il match portando i rossoblù in vantaggio. I rossoneri reagiscono, cercando di riequilibrare le sorti della partita. Clicca qui per aggiornare e non perdere i momenti salienti dell'incontro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58? Milan che prova l’assedio. 56? Milan che pensa subito ai cambi, Conceicao chiama Gimenez. 54? Acrobazia di Leao che termina altissima sopra la traversa. 52? Gooooooooooooooooooooooool, Ndoye con il destro trova l’incrocio dei pali, Milan-Bologna 0-1. 50? Leao perde palla dopo un brutto dribbling. 48? Sinistro di Holm innocuo per Maignan. 46? Inizia il secondo tempo! 21.52 Si chiude un primo pieno di emozioni, ma con zero gol. Bologna molto più vicino alla rete del Milan. A tra poco per la ripresa! 47? Finisce il primo tempo, Milan-Bologna 0-0. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Giallo comunque per Ferguson per il fallo. 41? Brutto infortunio per Ferguson, per fare fallo sbatte sul ginocchio di Leao. Problemi al naso. 39? Contatto su Holm, per l’arbitro non è fallo. 🔗Leggi su Oasport.it