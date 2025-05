LIVE Milan-Bologna 0-1 Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA | Ndoye firma la rete che vale la vittoria del trofeo!

Il Bologna conquista la Coppa Italia 2025 sconfiggendo il Milan 0-1 nella finale, grazie a un gol decisivo di Ndoye. La partita si è conclusa tra momenti di tensione e parate decisive di Maignan. Segui i momenti salienti e le emozioni di una gara indimenticabile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96? FINISCE LA PARTITA MILAN-BOLOGNA 0-1. Il Bologna vince la Coppa Italia contro i rossoneri. 94? Sinistro di Odgaard che viene parato da Maignan dopo una bella azione. 92? Lancio sbagliato di Chukwueze, scorrono i minuti. 90? Sei minuti di recupero. 88? Previsto un largo recupero. 86? Dentro Abraham e Chukwueze, fuori Fofana e Pulisic nel Milan. 84? Pronti altri cambi per il Milan. 82? Milan in difficoltà offensiva. 80? Fuori Castro e Ndoye, dentro Dallinga e Odgaard nel Bologna. 78? Altri due cambi per il Bologna. 76? Destro di Castro dalla distanza che mette paura a Maignan. 74? Milan che propone l’assalto finale. 72? 5-32 per il Bologna nel finale contro il Milan. 70? Fuori Orsolini e Fabbian, dentro Pobega e Casale nel Bologna. 68? Pronti i cambi del Bologna. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milan-Bologna 0-1, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: Ndoye firma la rete che vale la vittoria del trofeo!

