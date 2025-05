LIVE Milan-Bologna 0-0 Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA | miracolo di Maignan!

Segui con noi la finale della Coppa Italia 2025 tra Milan e Bologna, un match ricco di emozioni e colpi di scena. Al 9° minuto, Skorupski compie un miracolo per evitare un autogol, mentre Maignan si distingue con interventi decisivi. La partita inizia con grande intensità: chi avrà la meglio? Clicca qui per aggiornare la diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Skorupski MIRACOLOSO, si getta su un possibile autogol e poi blocca su Jovic a botta sicura. 7? Miranda su punizione chiama al miracolo Maignan. 5? Maignan esce su Orsolini, partita subito viva. 3? Leao mette in mezzo, anticipato Pulisic prima del tiro a botta sicura. 1? Inizia la partita! 20.57 Ricordiamo che la vittoria del trofeo garantisce l’accesso all’Europa League. 20.54 Giocatori in campo, inno di Mameli in corso. 20.49 Davide Calabria ha giocato 272 partite e segnato 10 goal in carriera con la maglia del Milan tra tutti i tornei, tra maggio 2015 e lo scorso gennaio. Il terzino ha vinto due volte la Supercoppa Italiana e uno Scudetto con la maglia del Milan. Anche Tommaso Pobega ha ottenuto 43 presenze e segnato tre goal con la maglia del Milan tra tutti i tornei, tra il 2022 e lo scorso campionato. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milan-Bologna 0-0, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: miracolo di Maignan!

