LIVE Milan-Bologna 0-0 Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA | Jovic sfida Castro!

Segui in diretta la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna! Jovic affronta Castro in una sfida decisiva. Con una vittoria, Sergio Conceiçao potrebbe chiudere la sua prima stagione con ben due trofei, dopo aver conquistato la Supercoppa italiana. Resta aggiornato per scoprire chi alzerà il trofeo! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.44 In caso di vittoria contro il Bologna, Sergio Conceiçao chiuderebbe la sua prima stagione alla guida del Milan con due trofeo: il primo era arrivato a gennaio con la vittoria della Supercoppa italiana in finale contro l’Inter a Riad. L’ultimo allenatore del Milan ad alzare al cielo due coppe nella stessa stagione era stato Carlo Ancelotti, che nella stagione 2007-08 aveva vinto Supercoppa Europea e Mondiale per Club. 20.39 Per il Bologna si tratta della terza finale: nelle due precedenti ha sempre vinto (nel 1970 chiudendo al primo posto il gruppo finale e nel 1974 battendo il Palermo ai calci di rigori). 20.35 Il Milan scende in campo per la 15^ finale di Coppa Italia della sua storia: il bilancio finora è di 5 vittorie (l’ultima nel 2003) e 9 sconfitte (la più recente nel 2018). 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milan-Bologna 0-0, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: Jovic sfida Castro!

