LIVE Milan-Bologna 0-0 Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Siamo a San Siro per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, dove il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. Entrambe le squadre hanno offerto un match emozionante, ma senza trovare la rete. Scopriamo cosa riserverà il secondo tempo!

48? Sinistro di Holm innocuo per Maignan. 46? Inizia il secondo tempo! 21.52 Si chiude un primo pieno di emozioni, ma con zero gol. Bologna molto più vicino alla rete del Milan. A tra poco per la ripresa! 47? Finisce il primo tempo, Milan-Bologna 0-0. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Giallo comunque per Ferguson per il fallo. 41? Brutto infortunio per Ferguson, per fare fallo sbatte sul ginocchio di Leao. Problemi al naso. 39? Contatto su Holm, per l'arbitro non è fallo. 37? Ammonito Tomori, fallo a centrocampo su Ndoye. 35? Destro di Ferguson dalla distanza che finisce alto. 33? Destro di Leao fuori, ma era in fuorigioco. 31? Lancio di Jovic sbagliato. 29? Problema fisico per Lucumi, dovrebbe comunque continuare. 27? Ritmi che si sono abbassati dopo l'inizio sprint.