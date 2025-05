LIVE Milan-Bologna 0-0 Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

In diretta dalla finale di Coppa Italia del 2025, Milan e Bologna si sfidano in un intenso primo tempo terminato con un punteggio di 0-0. Nonostante la mancanza di gol, le emozioni non sono mancate, con il Bologna più vicino alla rete. Restate sintonizzati per la ripresa! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

21.52 Si chiude un primo pieno di emozioni, ma con zero gol. Bologna molto più vicino alla rete del Milan. A tra poco per la ripresa! 47? Finisce il primo tempo, Milan-Bologna 0-0. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Giallo comunque per Ferguson per il fallo. 41? Brutto infortunio per Ferguson, per fare fallo sbatte sul ginocchio di Leao. Problemi al naso. 39? Contatto su Holm, per l'arbitro non è fallo. 37? Ammonito Tomori, fallo a centrocampo su Ndoye. 35? Destro di Ferguson dalla distanza che finisce alto. 33? Destro di Leao fuori, ma era in fuorigioco. 31? Lancio di Jovic sbagliato. 29? Problema fisico per Lucumi, dovrebbe comunque continuare. 27? Ritmi che si sono abbassati dopo l'inizio sprint. 25? Milan che prova ad alzare il baricentro.

