LIVE Milan-Bologna 0-0 Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA | destro di Ferguson che finisce alto!

Benvenuti alla diretta della finale di Coppa Italia 2025 tra Milan e Bologna! Siamo ad un punto cruciale del match, con emozioni in campo e tensione alle stelle. Ferguson ha tentato un tiro che è andato alto, mentre gli arbitri stanno monitorando diversi episodi importanti. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Giallo comunque per Ferguson per il fallo. 41? Brutto infortunio per Ferguson, per fare fallo sbatte sul ginocchio di Leao. Problemi al naso. 39? Contatto su Holm, per l’arbitro non è fallo. 37? Ammonito Tomori, fallo a centrocampo su Ndoye. 35? Destro di Ferguson dalla distanza che finisce alto. 33? Destro di Leao fuori, ma era in fuorigioco. 31? Lancio di Jovic sbagliato. 29? Problema fisico per Lucumi, dovrebbe comunque continuare. 27? Ritmi che si sono abbassati dopo l’inizio sprint. 25? Milan che prova ad alzare il baricentro. 23? Bologna che sembra stare molto bene in campo. 21? Miranda anticipa Jimenez prima che tocchi il pallone davanti la porta. 19? Spinge ancora in zona offensiva il Bologna. 17? Ci prova Holm, pallone respinto dalla difesa rossonera. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milan-Bologna 0-0, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: destro di Ferguson che finisce alto!

