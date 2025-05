LIVE Internazionali d’Italia tra Musetti e la semifinale c’è di mezzo Zverev

Seguendo il cammino verso la semifinale degli Internazionali d'Italia, Lorenzo Musetti è pronto a sfidare Alexander Zverev. Il vincitore di questo atteso incontro avrà l'opportunità di affrontare Carlos Alcaraz. L'inizio della partita è stato posticipato alle 20.30 a causa del match femminile tra Sabalenka e Zheng, ancora in corso sul Centrale del Foro Italico.

Il vincente del match tra Musetti e Zverev disputerà la semifinale degli Internazionali d'Italia contro Carlos Alcaraz. Inizio di gara posticipato rispetto all'orario previsto (20.30) perché sul Centrale del Foro Italico è ancora in corso il femminile Sabalenka-Zheng L'articolo LIVE Internazionali d’Italia, tra Musetti e la semifinale c’è di mezzo Zverev proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE Internazionali d’Italia, tra Musetti e la semifinale c’è di mezzo Zverev

Approfondimenti da altre fonti

Diretta Internazionali d'Italia 2025 oggi 14 maggio, Gauff-Andreeva live, poi l'avversario di Sinner, Alcaraz e Musetti

sport.virgilio.it scrive: Mercoledì 14 maggio 2025 agli Internazionali di Roma: programma e risultati, conferenze. Alcaraz contro Draper, poi Sabalenka e nel serale Musetti-Zverev ...

Diretta Live Sinner-Cerundolo Internazionali d'Italia ottavi di finale: Impegno complicato per Jannik

Come scrive sport.virgilio.it: Diretta Live della partita tra Sinner e Cerundolo valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Test vero per Jannik, dopo le difficoltà trovate contro De Jong.

Diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma/ Draper Alcaraz streaming video tv: oggi i quarti! (14 maggio)

Segnala ilsussidiario.net: Diretta Internazionali d'Italia 2025 Roma Draper Alcaraz streaming video tv: quarti di finale al Foro Italico, spicca il match tra britannico e spagnolo.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Musetti punta al trionfo agli Internazionali di Roma: Ora voglio vincere su ogni superficie

Lorenzo Musetti, attualmente numero 9 della classifica ATP, ha dichiarato apertamente il suo obiettivo: vincere gli Internazionali d’Italia.