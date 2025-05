LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tre italiani al comando

Segui in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025, con tre italiani in testa alla corsa! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA. Al momento, Davide Bais, Giosuè Epis e Lorenzo Milesi stanno guadagnando terreno, con un vantaggio che supera già i 2 minuti. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti e la classifica generale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 14.06 Procedono di comune accordo Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Giosuè Epis (Arkea-B&B Hotels) e Lorenzo Milesi (Team Movistar). 14.04 Vantaggio già superiore ai 2? per i tre attaccanti. 14.02 Il gruppo si è fermato, lascerà spazio ai tre azzurri per poi andare a ricucire con la Lidl-Trek. 14.00 La fuga è praticamente già andata: tre italiani, Davide Bais, Lorenzo Milesi e Giosuè Epis. 13.58 Due italiani davanti: Bais ed Epis, prova adesso ad agganciarsi anche Milesi. 13.57 E invece vanno via solamente due corridori. Ci aveva provato in un primo momento anche Lorenzo Milesi (Movistar) che sembra aver deciso di rialzarsi. 13.55 Subito scatti! Vediamo se ci sarà battaglia in questa prima parte di gara. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tre italiani al comando

