LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tre italiani al comando con più di 2? sul gruppo

Segui in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Tre italiani al comando hanno guadagnato oltre 2 minuti sul gruppo. Resta aggiornato sulla situazione con i nostri aggiornamenti in tempo reale, mentre Jacopo Mosca della Lidl-Trek guida il gruppo. La velocità media è di circa 42 km/h. CLICCA QUI PER AGGIORNARE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 14:34 Jacopo Mosca della Lidl-Trek sta tirando il gruppo. 14:31 Sono stati percorsi i primi 25 chilometri. 14.28 Velocità media di circa 42 chilometri orari. 14.25 In coda al gruppo Olav Kooij che veste la Maglia Ciclamino. 14.22 130 chilometri al traguardo. 14.18 Vantaggio dei fuggitivi che scende a 2’20”. 14.16 Alle spalle di Mosca schierate le squadre di Roglic e Ayuso, vedremo se hanno intenzione di far qualcosa. 14.14 2’40” il vantaggio del gruppo. 14.12 Ovviamente a tirare il solito Jacopo Mosca, gregario della Lidl-Trek. 14.09 140 chilometri al traguardo. 14.06 Procedono di comune accordo Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Giosuè Epis (Arkea-B&B Hotels) e Lorenzo Milesi (Team Movistar). 14.04 Vantaggio già superiore ai 2? per i tre attaccanti. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tre italiani al comando con più di 2? sul gruppo

