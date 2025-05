LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pedersen fa tris bruciato un sorprendente Zambanini

Segui in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025, dove Pedersen conquista la sua terza vittoria, mentre Zambanini sorprende tutti. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale sulla classifica generale e preparati per domani, con la sesta tappa di 227 km da Potenza a Napoli. Non perdere neanche un attimo della corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 17.32 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.31 Domani sesta tappa: 227 km da Potenza a Napoli. Sarà volata in via Caracciolo? Si tratterà della frazione più lunga di questa Corsa Rosa. 17.28 La nuova classifica generale: 1 – PEDERSEN Mads LTK 15:11:52 – 2 – ROGLI? Primož RBH 0:17?0:10 3 – VACEK Mathias LTK 0:24?0:10 4 – MCNULTY Brandon UAD 0:31?0:10 5 – DEL TORO Isaac UAD 0:32?0:10 6 – AYUSO Juan UAD 0:35?0:10 7 – POOLE Max TPP 0:43?0:10 8 – TIBERI Antonio TBV 0:44?0:10 9 – STORER Michael TUD 0:46?0:10 10 – PELLIZZARI Giulio RBH 0:50?0:10 17.27 Primo, settimo, primo, quarto, primo. Questi i piazzamenti di Pedersen nelle prime cinque tappe. La maglia ciclamino ormai ha un chiaro padrone fino a Roma. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pedersen fa tris, bruciato un sorprendente Zambanini

Giro d'Italia, quinta tappa Ceglie Messapica- Matera: vince Pedersen su Zambanini, volata show. Il danese in maglia rosa

Riporta corriere.it: Terzo successo per il danese che, protagonista di una grande rimonta nel finale, si conferma in maglia rosa. Beffati l'italiano e Pidcock per mezza ruota ...

LIVE Giro d'Italia, quinta tappa Ceglie Messapica-Matera: 151 km con strappo nel finale

Secondo gazzetta.it: Dislivello di 1550 metri in questa quinta frazione tra Puglia e Basilicata. Altra tappa breve ma dal finale molto insidioso e non proprio tra le più adatte agli sprinter puri ...

Giro d'Italia tappa 4 diretta live Alberobello-Lecce: nuova caduta con Munoz e Ciccone, sospetta frattura Zukowsky

sport.virgilio.it scrive: Giro d'Italia, 4° tappa Alberobello-Lecce: la Corsa Rosa arriva in Italia dopo l'Albania e riparte dalla punta dello stivale, la Puglia ...

